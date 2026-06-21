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«Запад» за сутки уничтожил 49 пунктов управления БПЛА, 2 станции Starlink ВСУ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за сутки уничтожили 49 пунктов управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи Starlink и 3 склада с боеприпасами ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«Вскрыты и уничтожены 49 пунктов управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи Starlink и 3 склада с боеприпасами», — сказал офицер.

Также, по словам Бигмы, общевойсковыми подразделениями группировки, в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

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