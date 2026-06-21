Группировка «Восток» за сутки уничтожила 42 БПЛА самолетного типа ВСУ

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений войск беспилотных систем, свыше 440 военнослужащих, боевую бронированную машину, 8 автомобилей, 3 станции спутниковой связи Starlink, 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 9 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Герасимов.
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