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Группировка «Восток» за сутки уничтожила 42 БПЛА самолетного типа ВСУ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Подразделения Восточной группировки войск уничтожили 42 беспилотника самолетного типа и 3 терминала Starlink ВСУ за сутки, сообщил офицер пресс-центра группировки войск Михаил Герасимов.

Источник: Reuters

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений войск беспилотных систем, свыше 440 военнослужащих, боевую бронированную машину, 8 автомобилей, 3 станции спутниковой связи Starlink, 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 9 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Герасимов.

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