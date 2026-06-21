NYT: Киев обеспокоился из-за усиления российских ударов баллистикой

Сообщается, что с 2023 года количество ударов баллистическими ракетами по Украине увеличилось в 12 раз и более. В то же время Украина истощила свои запасы баллистических ракет, а западные союзники предоставили Киеву лишь ограниченное количество баллистических ракет малой дальности.