В Омской области простятся с 52-летним бойцом, погибшим СВО

Прощание с Серикбаем Егинбаевичем состоится 26 июня в 09:00 дома и в селе и с 10:00 в омской мечети по ул. Мельничная, 128б. Сами похороны состоятся в 13:00 на мусульманской зоне захоронений муниципального кладбища с. Усть-Заостровка.