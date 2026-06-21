В Омской области простятся с 52-летним бойцом, погибшим СВО

Администрация Усть-Заостровского сельского поселения сообщила, что в зоне СВО погиб 52-летний земляк Серикбай Азкенов.
«11 июня 2026 года при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции пал смертью храбрых наш земляк, житель села Усть-Заостровка Омского района. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написали сотрудники мэрии.
Прощание с Серикбаем Егинбаевичем состоится 26 июня в 09:00 дома и в селе и с 10:00 в омской мечети по ул. Мельничная, 128б. Сами похороны состоятся в 13:00 на мусульманской зоне захоронений муниципального кладбища с. Усть-Заостровка.
Ранее мы писали, что 11 июня в деревне Киселев Знаменского района в последний путь проводили сапёра Валерия Лупина. Мужчине, участвовавшему в СВО, было 47 лет.