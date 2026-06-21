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В Башкирии проводили в последний путь рядового Андрея Сафонова

Вчера, 20 июня, проводили в последний путь рядового Андрея Сафонова, который погиб 30 января 2025 года вблизи населенного пункта Нововасильевка, выполняя воинский долг в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Белорецкого района.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Андрей Сафонов родился в городе Белорецк. После окончания средней общеобразовательной школы № 21, получил профессиональное образование в училище № 25 по специальности автослесарь. Проходил срочную военную службу на Дальнем Востоке, в Хабаровске, в должности водителя. Впоследствии работал водителем на различных предприятиях. Андрею был 51 год.

«Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким. Скорбим вместе с вами. Он погиб, защищая Отечество, мужественно выполнив свой воинский долг», — написали в администрации.