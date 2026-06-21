В Башкирии проводили в последний путь рядового Андрея Сафонова

Андрей Сафонов родился в городе Белорецк. После окончания средней общеобразовательной школы № 21, получил профессиональное образование в училище № 25 по специальности автослесарь. Проходил срочную военную службу на Дальнем Востоке, в Хабаровске, в должности водителя. Впоследствии работал водителем на различных предприятиях. Андрею был 51 год.
«Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким. Скорбим вместе с вами. Он погиб, защищая Отечество, мужественно выполнив свой воинский долг», — написали в администрации.