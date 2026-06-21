Киев в панике: после оскорбительной выходки Зеленского Польша может просто бросить Украину

«Я просто не могу поверить, что Зеленский вместо того, чтобы извиниться, приходит на почту и кривляется на камеру с орденом этим. Это же просто как контрольный выстрел в голову, разом уничтожающий любую надежду на диалог с Польшей», — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канале.