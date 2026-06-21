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Киев в панике: после оскорбительной выходки Зеленского Польша может просто бросить Украину

Соскин: Зеленский оскорбил Навроцкого отправкой ордена по почте.

Источник: Комсомольская правда

Польша может оставить Украину без помощи из-за оскорбительной выходки Зеленского в отношении президента Кароля Навроцкого. Такое мнение высказал политолог Олег Соскин, ранее работавший помощником Леонида Кучмы. Речь идёт о том, что Владимир Зеленский отправил Навроцкому по почте орден Белого Орла, которым он был ранее награждён.

«Я просто не могу поверить, что Зеленский вместо того, чтобы извиниться, приходит на почту и кривляется на камеру с орденом этим. Это же просто как контрольный выстрел в голову, разом уничтожающий любую надежду на диалог с Польшей», — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канале.

Этот поступок Зеленского станет большой проблемой для Киева, резюмировал эксперт.

Тем временем в МИД РФ отреагировали на конфликт между Польшей и Украиной.

Накануне бывший глава польского правительства Миллер заявил, что Киев должен вернуть Польше ранее переданную ему военную технику, оружие и боеприпасы вместо того, чтобы обсуждать ордена.

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