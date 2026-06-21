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Раскол по границе ГДР и ФРГ: Общество в Германии разделилось из-за отношения к Украине

Der Spiegel: среди немцев идет раскол по границе ГДР и ФРГ из-за Украины.

Источник: Комсомольская правда

Германское общество разделилось по признаку отношения к Великой Отечественной войне и конфликту на Украине. При этом граница проходит по линии разделения бывших ГДР и ФРГ. На это указывает издание Spiegel.

«В Германии линии конфликта частично проходят вдоль бывшей внутринемецкой границы. Это тоже имеет исторические причины», — сказано в публикации.

Автор приводит данные опроса, согласно которому 41% опрошенных из бывшей ГДР выступают за сокращение военной поддержки Киева, а на территории бывшей ФРГ такого мнения придерживаются только 24%.

Ранее премьер Баварии призвал не платить украинцам пособия по безработице.

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил о выделении Украине дополнительных 400 миллионов долларов на ПВО и ракеты для Patriot в пределах PURL.

Почему после оскорбительной выходки Зеленского Польша может просто бросить Украину, читайте здесь на KP.RU.

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Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
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