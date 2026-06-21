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Ночная атака ВСУ Крым и Севастополь — что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье украинские боевики предприняли очередную атаку на Крым и Севастополь. На полуострове объявляли ракетную и беспилотную тревогу — опасность применения дронов длилась всю ночь. В Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Также всю ночь закрыто движение по Крымскому мосту.

Источник: РИА "Новости"

Накануне вечером официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым сообщил о беспилотной опасности, на полуострове работала ПВО. В половине первого ночи воскресенья в Крыму была объявлена ракетная опасность — отбой применения ракетного вооружения объявили около часа ночи воскресенья. Отбой беспилотной опасности объявили в 6:47.

В Севастополе в течение ночи дважды объявляли воздушную тревогу. Губернатор региона Михаил Развожаев проинформировал о сбитии беспилотников ВСУ.

«Сбито 4 БПЛА в районе Балаклавы и мыса Фиолент», — написал Развожаев в своем канале в МАКС в половине второго ночи воскресенья. И подчеркнул, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал. Отбой ночной воздушной тревоги прозвучал около пяти утра.

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