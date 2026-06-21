Ночная атака ВСУ Крым и Севастополь — что известно

Накануне вечером официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым сообщил о беспилотной опасности, на полуострове работала ПВО. В половине первого ночи воскресенья в Крыму была объявлена ракетная опасность — отбой применения ракетного вооружения объявили около часа ночи воскресенья. Отбой беспилотной опасности объявили в 6:47.
В Севастополе в течение ночи дважды объявляли воздушную тревогу. Губернатор региона Михаил Развожаев проинформировал о сбитии беспилотников ВСУ.
«Сбито 4 БПЛА в районе Балаклавы и мыса Фиолент», — написал Развожаев в своем канале в МАКС в половине второго ночи воскресенья. И подчеркнул, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал. Отбой ночной воздушной тревоги прозвучал около пяти утра.