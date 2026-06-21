Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер посетил в ДНР, ЛНР и Запорожскую область с презентацией своей книги «Дорога в ад». Это третья часть трилогии об опасности ядерной войны и необходимости контроля над вооружениями. Как Риттер сообщал ранее, он также хотел встретиться с жителями Донбасса и Новороссии, чтобы узнать «их правду» о ситуации и затем рассказать ее в США. Ранее он был в исторических регионах РФ в 2023 году, это его седьмой визит в Россию.