МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Свидетельства украинских атак на мирных жителей и гражданские объекты в Запорожской области являются безоговорочными, заявил ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер по итогам поездки в регион.
«Пока едешь по дороге, можно видеть следы, где, например, были атакованы гражданские автомобили. Или увидеть просто заправку, которая была атакована дронами. Поэтому, конечно, свидетельства атак ВСУ по гражданским, они абсолютно безоговорочны», — сказал Риттер.
Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер посетил в ДНР, ЛНР и Запорожскую область с презентацией своей книги «Дорога в ад». Это третья часть трилогии об опасности ядерной войны и необходимости контроля над вооружениями. Как Риттер сообщал ранее, он также хотел встретиться с жителями Донбасса и Новороссии, чтобы узнать «их правду» о ситуации и затем рассказать ее в США. Ранее он был в исторических регионах РФ в 2023 году, это его седьмой визит в Россию.