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Пленный боец ВСУ Королешин расплакался, получив хлеб от российских военных

Пленный боец ВСУ рассказал о приеме со стороны российских военных.

Источник: Комсомольская правда

Взятый в плен военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Королешин рассказал об условиях содержания в своем подразделении и приеме со стороны российских военных. Соответствующее видеообращение оказалось в распоряжении РИА Новости.

По словам украинского военнослужащего, сразу после сдачи в плен ему была оказана необходимая первая медицинская помощь, а также предоставлено питание. Королешин признался, что обычный хлеб, который ему дали российские солдаты, вызвал у него сильнейшие эмоции.

«Увидел хлеб, то аж заплакал, ну, потому что нам не давали кушать, воды, ничего не давали», — рассказал пленный.

Случай с Королешиным подтверждает системные проблемы со снабжением, с которыми сталкиваются передовые части украинских войск. Ранее появилось сообщение, что военнослужащие ВСУ теряют сознание от голода. В радиоперехвате разговора с командиром украинский солдат пожаловался на голод и контузию в Запорожской области.