Военный медик рассказал об уходе от FPV-дрона во время эвакуации: что спасло раненого бойца

Военный фельдшер подчеркнул, что в его работе фактор времени играет решающую роль. При эвакуации тяжелораненых с передовой счет идет буквально на минуты, а любая задержка или атака противника может стоить жизни пациенту. Медик заявил, что считает свою работу долгом и намерен продолжать службу на линии фронта до победы.