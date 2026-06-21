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Военный медик рассказал об уходе от FPV-дрона во время эвакуации: что спасло раненого бойца

Фельдшер Бабай: антидроновые сети спасли от FPV-дрона при эвакуации раненого.

Источник: Комсомольская правда

Автомобиль российских медиков, эвакуировавший раненого бойца, едва не стал жертвой атаки украинского FPV-дрона. О деталях опасного инцидента агентству РИА Новости рассказал военный фельдшер 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Бабай.

По словам медика, спастись от преследования беспилотника помогла мгновенная реакция водителя и защитные инженерные сооружения.

«Вывозили раненого — за нами гнался FPV, но мы вовремя заскочили под дорогу жизни, то есть под сети, — он прямо впал в сетку, запутался, и детонация не произошла. Так повезло остаться в живых», — поделился воспоминаниями Бабай.

Военный фельдшер подчеркнул, что в его работе фактор времени играет решающую роль. При эвакуации тяжелораненых с передовой счет идет буквально на минуты, а любая задержка или атака противника может стоить жизни пациенту. Медик заявил, что считает свою работу долгом и намерен продолжать службу на линии фронта до победы.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о военном медике, который закрыл раненых своим телом, приняв удар дрона. Подвиг Михаила Торгашева спас жизни пятерых человек.