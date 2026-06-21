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Украинские БПЛА атаковали паром на Керченской переправе, один человек погиб

При атаке БПЛА ВСУ на паром на Керченской переправе мог пострадать еще один человек.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе. Предварительно, один человек погиб. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Атака произошла в ночь на 21 июня в Темрюкском районе. При этом последствия пока уточняются.

«В ночь на 21 июня в результате атаки вражеских БПЛА погиб человек на Керченской паромной переправе. В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром “Панагия”», — говорится в сообщении оперштаба.

По предварительной информации, кроме погибшего, есть один пострадавший. На месте работают оперативные службы. Других подробностей о его состоянии пока не приводится.

Ранее украинские беспилотники уже атаковали Керченскую переправу. Тогда удар пришелся по парому в порту «Кавказ», после чего начался пожар. В результате атаки погиб один человек, также сообщалось о пострадавших среди членов экипажа и сотрудников порта.

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