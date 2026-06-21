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14 раненных при ночной атаке на Крым в больницах — двое детей в тяжелом состоянии

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости Крым. Четырнадцать пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на Крым, в том числе двое детей, госпитализированы. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

Источник: РИА "Новости"

«По оперативным данным, в больницы Крыма госпитализированы 14 пострадавших в ночной атаке БПЛА укронацистов, в том числе двое детей», — сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

Состояние двоих детей, пострадавших от удара ВСУ в Крыму, тяжелое, запланированы телемедицинские консультации, уточнил Кузнецов.

«Состояние двоих детей врачи оценивают как тяжелое, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами РДКБ Минздрава России», — сказал он.

Шесть пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, добавил представитель Минздрава РФ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки украинских дронов на Керченский полуостров.

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