14 раненных при ночной атаке на Крым в больницах — двое детей в тяжелом состоянии

Состояние двоих детей, пострадавших от удара ВСУ в Крыму, тяжелое, запланированы телемедицинские консультации, уточнил Кузнецов.
«Состояние двоих детей врачи оценивают как тяжелое, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами РДКБ Минздрава России», — сказал он.
Шесть пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, добавил представитель Минздрава РФ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки украинских дронов на Керченский полуостров.