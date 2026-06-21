Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Упавший на жилой дом в Севастополе беспилотник обезвредили

Взрывоопасный предмет вывезут на полигон для уничтожения.

Источник: Комсомольская правда

Утром 21 июня в результате атаки ВСУ на Севастополь на крышу многоквартирного дома упал беспилотник. Пиротехники МЧС успешно обезвредили его боевую часть. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев.

«В результате утренней атаки ВСУ один из БПЛА был подавлен силами РЭБ и упал на крышу многоквартирного жилого дома в центре города. Никто не пострадал», — рассказал глава Севастополя.

После попадания дрона в дом на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, жильцов эвакуировали, а место происшествия оцепили, после чего сотрудники пиротехнических служб МЧС успешно нейтрализовали боевую часть вражеского беспилотного летательного аппарата. Взрывоопасную часть перевезут для уничтожения на полигон.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше