Пострадавшие от удара ВСУ по Крыму дети находятся в тяжелом состоянии

Двое детей, пострадавших в результате удара ВСУ по Крыму, находятся в тяжелом состоянии. Планируется проведение телемедицинских консультаций, сообщает РИА Новости.
Напомним, украинские военные атаковали Керченский полуостров с помощью беспилотников, что привело к гибели четырех человек. Еще 28 получили ранения. Среди пострадавших были дети.
«Состояние двоих детей врачи оценивают как тяжелое, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами РДКБ Минздрава России», — рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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