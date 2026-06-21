В ДНР за неделю обезвредили почти 130 дронов ВСУ

ДОНЕЦК, 21 июня. /ТАСС/. Система радиоэлектронной борьбы и сводные огневые группы за неделю уничтожили в ДНР почти 130 дронов ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
«Системой “Купол Донбасса” и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 128 террористических атак со стороны противника», — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что ВСУ продолжают применять тактику комбинированных налетов. В частности, на западе Донецка ВСУ пытались атаковать мирные кварталы с помощью дронов «Хорнет» и «Батон» с осколочно-фугасными боезарядами. Уничтожены также три дрона («Хорнет» и FP-2), нацеленные на железнодорожный узел в Ясиноватой. Масса взрывчатых веществ в боеголовках дронов составила более 30 кг.
«Вблизи электростанции под Волновахой перехвачены дроны “Б-2” и “Рубака”, вооруженные осколочно-фугасными боеприпасами. В Горловке сбит украинский ударный дрон “Батон”, которым противник пытался ударить по административному зданию», — подытожили в ведомстве.