В ДНР за неделю обезвредили почти 130 дронов ВСУ

В нем уточняется, что ВСУ продолжают применять тактику комбинированных налетов. В частности, на западе Донецка ВСУ пытались атаковать мирные кварталы с помощью дронов «Хорнет» и «Батон» с осколочно-фугасными боезарядами. Уничтожены также три дрона («Хорнет» и FP-2), нацеленные на железнодорожный узел в Ясиноватой. Масса взрывчатых веществ в боеголовках дронов составила более 30 кг.