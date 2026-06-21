Минобороны: ВС поразили военный аэродром, объекты нефтепереработки, ТЭК Украины

«Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах», — сказали там.