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Минобороны: ВС поразили военный аэродром, объекты нефтепереработки, ТЭК Украины

ВС России за сутки нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ.

Источник: Олег Елков/ТАСС

ВС России за сутки нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах», — сказали там.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удары беспилотниками «Гербера» по энергообъектам, задействованным ВСУ.