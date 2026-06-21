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Силы ПВО за сутки сбили 483 беспилотника

Силы ПВО за сутки сбили 483 БПЛА, уничтожены четыре безэкипажных катера.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Силы ПВО за сутки сбили 483 беспилотника, восемь управляемых авиабомб, также силами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ, сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Помимо этого, силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ, добавили в ведомстве.

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