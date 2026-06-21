Воздушную тревогу в Севастополе отменили

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе.
«Отбой воздушной тревоги», — написал глава города в своих официальных соцсетях.
Воздушная тревога в городе была объявлена примерно в 12:35. Несколько часов военные отражали атаку ВСУ. Вражеские БПЛА были ликвидированы в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Гагаринском районе. По предварительным данным, пострадавших нет.
Сейчас воздушная опасность миновала. После отбоя воздушной тревоги жители и гости города могут покидать укрытия.
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