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Воздушную тревогу в Севастополе отменили

Военные отразили атаку ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе.

«Отбой воздушной тревоги», — написал глава города в своих официальных соцсетях.

Воздушная тревога в городе была объявлена примерно в 12:35. Несколько часов военные отражали атаку ВСУ. Вражеские БПЛА были ликвидированы в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Гагаринском районе. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сейчас воздушная опасность миновала. После отбоя воздушной тревоги жители и гости города могут покидать укрытия.

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