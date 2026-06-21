Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные уничтожили пункты управления дронами ВСУ под Харьковом

МО: расчеты бомб ФАБ-500 и ракет Х-39 уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Расчеты российских бомб ФАБ и ракет Х-39 ликвидировали пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенных пунктов Харьковской области были обнаружены пункты управления БПЛА украинских подразделений.

«По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКСРоссии с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) и управляемой авиационной ракеты ЛМУР Х-39», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что пункты управления БПЛА ВСУ были успешно поражены в районе населенных пунктов Светлое и Нижняя Журавка Харьковской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше