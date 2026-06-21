Российские военные уничтожили пункты управления дронами ВСУ под Харьковом

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Расчеты российских бомб ФАБ и ракет Х-39 ликвидировали пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
По данным военного ведомства, в результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенных пунктов Харьковской области были обнаружены пункты управления БПЛА украинских подразделений.
«По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКСРоссии с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) и управляемой авиационной ракеты ЛМУР Х-39», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что пункты управления БПЛА ВСУ были успешно поражены в районе населенных пунктов Светлое и Нижняя Журавка Харьковской области.