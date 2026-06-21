Сенатор Волошин: за атаками на Москву Киев скрывает отчаяние от неудач на фронте

Удары по гражданской инфраструктуре лишены военного смысла и, по словам парламентария, являются целенаправленными терактами для запугивания населения. «Киевский режим пытается навязать и жителям Донбасса психологию страха, но за годы конфликта здесь усвоили другое: врага не боятся — ему противостоят. Именно поэтому украинская сторона не выходит за пределы террористической логики, которая фактически стала ее политической и военной сущностью», — подчеркнул он.