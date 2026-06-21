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Сенатор Волошин: за атаками на Москву Киев скрывает отчаяние от неудач на фронте

Удары по гражданской инфраструктуре лишены военного смысла, отметил Александр Волошин.

ДОНЕЦК, 21 июня. /ТАСС/. Киевский режим маскирует под показной жестокостью ударов по гражданской инфраструктуре отчаяние от неудач на фронте. Такое мнение высказал ТАСС сенатор РФ Александр Волошин, комментируя удары ВСУ по Московскому региону и Крыму.

«Подобные атаки превратились в инструмент внутренней и внешней политической демонстрации. Когда на линии боевого соприкосновения отсутствуют результаты, в повестке появляются удары по дорогам, школам, детским площадкам, жилым домам и другой гражданской инфраструктуре. Это жест отчаяния, маскируемый показной жестокостью», — сказал Волошин.

Он добавил, что подтверждением этого служат сообщения об успехах ВС РФ из района Константиновки и динамика продвижения российских сил. «На фоне ухудшающегося положения украинские силовые структуры ищут любой способ имитировать активность. Так возникают акции, которые не влияют на военную обстановку, но обеспечивают громкие заголовки», — отметил Волошин.

Удары по гражданской инфраструктуре лишены военного смысла и, по словам парламентария, являются целенаправленными терактами для запугивания населения. «Киевский режим пытается навязать и жителям Донбасса психологию страха, но за годы конфликта здесь усвоили другое: врага не боятся — ему противостоят. Именно поэтому украинская сторона не выходит за пределы террористической логики, которая фактически стала ее политической и военной сущностью», — подчеркнул он.

Ключевой ошибкой Киева Волошин назвал следование модели политики как шоу, где реальность подменяется эффектной картинкой, а взрыв пытаются выдать за успех. «В действительности каждый такой удар не деморализует, а консолидирует людей, укрепляет понимание происходящего и отношение к противнику. Запугивание здесь не работает. Невозможно заставить жителей Донбасса, Новороссии и Крыма отказаться от своего выбора, нанося удары по их домам и детям», — убежден собеседник агентства.

Общественная память твердо фиксирует каждую атаку и жертву. При этом каждое преступление Киева, по словам сенатора, получает и будет получать ответ. «Ответственность за эти действия неизбежна», — заключил он.

Удары по Московскому региону и Крыму.

21 июня ВСУ дронами атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Есть погибшие и раненые мирные жители. Информация о числе пострадавших уточняется.

В ночь на 18 июня Московский регион подвергся наиболее крупной попытке атаки за последние два года. По данным мэра столицы Сергея Собянина, за сутки было сбито более 190 беспилотников.

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