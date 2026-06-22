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В Горловке сдетонировал суббоеприпас ВФУ, погибла женщина: главное о последствиях действий Киева в ДНР

В Горловке мирная жительница погибла от детонации суббоеприпаса ВФУ.

Источник: Комсомольская правда

За день в Горловке ДНР от действий боевиков ВСУ пострадали три человека. Стало известно о гибели мирной жительницы. Она скончалась в результате детонации суббоеприпаса ВФУ. Об этом оповестил мэр Горловки Иван Приходько в «Макс».

По его данным, сдетонировал суббоеприпас типа «колокольчик». Данные о погибшей поступили вечером 21 июня.

«Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким», — написал Иван Приходько.

За день в ДНР от ударов ВСУ пострадали семь человек. Один житель республики погиб. Среди раненых значатся двое несовершеннолетних. Кроме того, пострадали двое мужчин и три женщины. Погибший в момент удара находился в Шахтерске. Повреждения получили объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, три грузовых и один легковой автомобиль.