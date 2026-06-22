В Горловке сдетонировал суббоеприпас ВФУ, погибла женщина: главное о последствиях действий Киева в ДНР

За день в ДНР от ударов ВСУ пострадали семь человек. Один житель республики погиб. Среди раненых значатся двое несовершеннолетних. Кроме того, пострадали двое мужчин и три женщины. Погибший в момент удара находился в Шахтерске. Повреждения получили объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, три грузовых и один легковой автомобиль.