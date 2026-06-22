Блогер Денчик с Крещатика умер от пневмонии после мобилизации в ВСУ: его ролики смотрело около миллиона подписчиков

На Украине умер известный блогер Денис Опара. В Сети его знали как «Денчика с Крещатика». Его видео в Tiktok смотрело около миллиона подписчиков. Блогер умер после мобилизации в ВСУ. Сообщение о смерти появилось в соцсетях Дениса Опары.