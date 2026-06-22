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Силы ПВО уничтожили летевший на Москву БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в «Максе» об уничтожении беспилотного летательного аппарата, направлявшегося в сторону столицы.

Источник: РИА "Новости"

Как уточняется в заявлении, «силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву». В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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