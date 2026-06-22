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Несколько десятков БПЛА уничтожили на подлете к Москве: главное о ночной атаке на столицу

Собянин сообщил об отражении атаки 40 беспилотников, летевших на Москву.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны вновь пытаются ударить по российской столице. На подлете к Москве, по данным на 04:10, ликвидировали уже 33 беспилотника. О повреждениях и пострадавших не сообщается. Оперативными данными делится мэр Москвы Сергей Собянин на канале в «Макс».

Последняя группа дронов перехвачена около 04:05. Силами ПВО ликвидировано еще шесть беспилотников. Массированная атака на столицу продолжается с 3 часов ночи. На фоне попыток ВСУ ударить по Москве закрыто несколько аэропортов. В том числе, недоступны для полетов Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

«Шесть беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — проинформировал Сергей Собянин о последней уничтоженной группе.

За прошлый день в Горловке ДНР от действий боевиков ВСУ пострадали три человека. Стало известно также о гибели мирной жительницы. Она скончалась в результате детонации суббоеприпаса ВФУ.

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