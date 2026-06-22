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Тихоокеанский флот провел учение по спасению экипажа подводной лодки

В заливе Петра Великого спасатели Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали эвакуацию экипажа условно аварийной подводной лодки. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе флота.

Источник: РИА "Новости"

По сценарию, дизель-электрическая субмарина «Уфа» имитировала посадку на грунт на глубине более 70 м. Спасательное судно «Игорь Белоусов» перешло в район происшествия, а при помощи автономного необитаемого аппарата «Пантера» обнаружило «аварийную» подлодку. Для эвакуации применялся автономный глубоководный аппарат «АС-40», который после погружения обеспечил подачу воздуха, технических жидкостей и электропитание на подводную лодку, а затем вывел часть экипажа сухим способом на борт.

«На Тихоокеанском флоте проведено учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте и спасению ее экипажа. В ходе учения силы поисково-спасательного обеспечения флота осуществили поиск аварийной подводной лодки, ее обследование и с помощью спасательного глубоководного аппарата выполнили спасение трех подводников», — рассказал начальник управления поисковых аварийно-спасательных работ (УПАСР) ТОФ капитан 1 ранга Анатолий Сагарев.

После подъема подводники были доставлены в глубоководный водолазный комплекс ГВК-450 «Дельфин-ГВК», где им была предоставлена медицинская помощь в амбулатории с полным комплектом оборудования. Штатный корабельный врач провел первичный осмотр подводников, проверив их состояние после условной аварии.

Учения направлены на отработку взаимодействия спасателей и техники при авариях на подводных объектах, поддержание высокой готовности личного состава и совершенствование методов эвакуации. Мероприятие прошло под руководством начальника штаба ТОФ вице-адмирала Сергея Рекиша.

Пресс-служба ТОФ 18 июня сообщила, что на Камчатке в Авачинском заливе корвет «Гремящий» соединения кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота успешно выполнил артиллерийские стрельбы в ходе выполнения курсовой задачи. Обязательным элементом выхода в море было проведение комплекса тренировок по противороботовой защите: уничтожение безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов и мероприятия противодиверсионной обороны корабля в море.