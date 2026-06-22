Тихоокеанский флот провел учение по спасению экипажа подводной лодки

По сценарию, дизель-электрическая субмарина «Уфа» имитировала посадку на грунт на глубине более 70 м. Спасательное судно «Игорь Белоусов» перешло в район происшествия, а при помощи автономного необитаемого аппарата «Пантера» обнаружило «аварийную» подлодку. Для эвакуации применялся автономный глубоководный аппарат «АС-40», который после погружения обеспечил подачу воздуха, технических жидкостей и электропитание на подводную лодку, а затем вывел часть экипажа сухим способом на борт.