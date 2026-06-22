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Штурмовики продолжают продвижение в Красном Лимане

Подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» продолжают продвижение и закрепление в южных и юго-западных районах населенного пункта Красный Лиман в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.

Источник: Новости Mail

За минувшие сутки от украинских боевиков освобождено 53 здания. Как отметили в Минобороны, «действуя малыми группами штурмовики зачищают как многоквартирные дома, так и постройки частного сектора» при поддержке артиллерии и подразделений войск беспилотных систем.

Для уничтожения техники, укрепленных огневых точек и укрытий ВСУ, оборудованных в подвалах и на верхних этажах жилых домов, военнослужащие применяют FPV-дроны. Каждое действие штурмовых групп сопровождают операторы БПЛА, которые контролируют обстановку с воздуха и корректируют действия бойцов, сообщая о передвижениях и позициях противника.

«Слаженные действия штурмовых подразделений, операторов БПЛА, артиллерии и других подразделений группировки войск “Запад” позволяют последовательно вытеснять противника из Красного Лимана», — добавили в ведомстве.

Красный Лиман расположен на севере ДНР. Населенный пункт является крупным логистическим центром ВСУ. Его освобождение позволит армии развить наступление на Славянск и Краматорск.

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