Детям участников СВО хотят дать новые льготы в Новосибирской области

В Новосибирской области после личного приема граждан прокурором региона Александром Бучманом были восстановлены права более 30 детей. Об этом сообщили в прокуратуре области.
Прием граждан в надзорном ведомстве прошел в мае 2026 года и был посвящен вопросам обеспечения детей путевками в летние лагеря, организации санаторно-курортного лечения и трудоустройства подростков.
«По итогам рассмотрения 17 обращений восстановлены права 25 детей на отдых и оздоровление, детям из многодетных семей и семей участников СВО предоставлены путевки в летние лагеря и санаторно-курортное учреждение», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Кроме того, семь подростков получили возможность трудоустроиться на летний период. Часть из них была направлена на работу по интересующим направлениям, включая SMM и журналистику.
Также прокуратура инициировала изменения в региональное законодательство. Предлагается предоставить детям граждан, принимавших участие в СВО, приоритетное право на получение путевок в детские лагеря, независимо от того, продолжают ли их родители службу в настоящее время.