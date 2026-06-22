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Детям участников СВО хотят дать новые льготы в Новосибирской области

Изменения в региональное законодательство инициировала прокуратура.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области после личного приема граждан прокурором региона Александром Бучманом были восстановлены права более 30 детей. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Прием граждан в надзорном ведомстве прошел в мае 2026 года и был посвящен вопросам обеспечения детей путевками в летние лагеря, организации санаторно-курортного лечения и трудоустройства подростков.

«По итогам рассмотрения 17 обращений восстановлены права 25 детей на отдых и оздоровление, детям из многодетных семей и семей участников СВО предоставлены путевки в летние лагеря и санаторно-курортное учреждение», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кроме того, семь подростков получили возможность трудоустроиться на летний период. Часть из них была направлена на работу по интересующим направлениям, включая SMM и журналистику.

Также прокуратура инициировала изменения в региональное законодательство. Предлагается предоставить детям граждан, принимавших участие в СВО, приоритетное право на получение путевок в детские лагеря, независимо от того, продолжают ли их родители службу в настоящее время.