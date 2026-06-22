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ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении

Артиллерийский расчет группировки войск «Север» во взаимодействии с подразделением воздушной разведки выявил и ликвидировал пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины на Сумском направлении. Об этом РИА Новости сообщил командир орудия с позывным «Кадет».

Источник: Новости Mail

«Наши разведчики-операторы засекли интенсивную активность вражеских БПЛА и вычислили пункт управления, откуда противник координировал полеты и корректировал огонь по нашим позициям. Объект был хорошо замаскирован в лесополосе, но разведка вскрыла его по характерным признакам — антенны, площадки для запуска», — заявил агентству командир артиллерийского орудия 810 обрмп с позывным «Кадет».

Он уточнил, что после получения точных координат по цели был нанесен удар осколочно-фугасными снарядами с корректировкой от разведчиков.

«Первым же залпом накрыли врага. В результате объект полностью уничтожен. Противник потерял управление своими дронами на этом направлении, что серьезно снизит его разведывательные и ударные возможности. Работаем в плотной связке с разведкой — это гарантирует точность и результат», — добавил военнослужащий.

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