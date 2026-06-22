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ТАСС: В Черниговской области ВСУ несут большие потери

ВСУ несут большие потери среди операторов БПЛА, специалистов ПВО и пехотинцев под Черниговом.

Источник: Комсомольская правда

В Черниговской области подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут значительные потери среди операторов беспилотников, специалистов противовоздушной обороны (ПВО) и пехотинцев. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника, в результате комбинированного удара Вооруженных сил (ВС) России серьезно пострадал 3-й батальон 114-й отдельной бригады территориальной обороны. Потери зафиксированы сразу в нескольких категориях военнослужащих.

15 июня Минобороны РФ сообщило, что за сутки ВСУ потеряли около 1265 военных. По данным оборонного ведомства, в зоне ответственности группировки «Север» потери противника превысили 235 человек, «Запад» — более 220. Группировка «Южная» уничтожила до 140 бойцов, «Центр» — до 290, «Восток» — свыше 330, а «Днепр» — более 50 военных.

Как писал KP.RU, военный эксперт Андрей Марочко также сообщал, что в течение недели враг потерял почти 9,4 тысячи солдат и наемников в зоне СВО.

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