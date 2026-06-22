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Над Кубанью, Черным и Азовским морями сбили украинские БПЛА

Средства ПВО уничтожили 301 украинский беспилотник над регионами России.

Источник: Комсомольская правда

Над Кубанью, Черным и Азовским морями сбили украинские БПЛА ночью 22 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с 20:00 21 июня до 7:00 22 июня над регионами России перехвачен и уничтожен 301 украинский беспилотник самолетного типа. В том числе дроны сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областями.

Беспилотники уничтожены над Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регионом и Крымом.

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