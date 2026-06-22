ПВО ночью сбила 301 украинский беспилотник

Согласно заявлению ведомства, «в течение ночи в период с 20.00 мск 21 июня т.г. до 7.00 мск 22 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 301 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа».
Как уточнили в Минобороны, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.
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