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ПВО ночью сбила 301 украинский беспилотник

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 301 украинский беспилотный летательный аппарат над территорией России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Согласно заявлению ведомства, «в течение ночи в период с 20.00 мск 21 июня т.г. до 7.00 мск 22 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 301 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

Как уточнили в Минобороны, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.

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