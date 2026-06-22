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Силы ПВО ночью сбили 301 беспилотник ВСУ над территорией России

Беспилотники были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник, 22 июня, перехватили и уничтожили 301 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, атака была отражена в период с 20:00 мск 21 июня до 07:00 мск 22 июня. Беспилотники были сбиты над Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Смоленской областями, а также над территориями Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские силы противовоздушной обороны всего лишь за семь часов сбили 57 украинских беспилотников над регионами России. Атака была отражена в минувшую субботу, 20 июня, в период с 07:00 до 14:00 мск.

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