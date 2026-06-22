Силы ПВО ночью сбили 301 беспилотник ВСУ над территорией России

По данным военного ведомства, атака была отражена в период с 20:00 мск 21 июня до 07:00 мск 22 июня. Беспилотники были сбиты над Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Смоленской областями, а также над территориями Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.