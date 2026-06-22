Марочко: ВС РФ разгромили большую часть ВСУ в Константиновке и Красном Лимане

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военнослужащие группировки войск «Запад» за неделю освободили 251 здание в населенном пункте Красный Лиман и овладели 37 опорными пунктами противника. По сообщениям оборонного ведомства, в Константиновке штурмовые подразделения Южной группировки войск ведут уличные бои. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника. Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка.