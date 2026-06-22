Российский военный Якут закрыл собой 11-летнего ребенка от дрона ВСУ

Ранее KP.RU писал о подвиге молодого бойца, который ценой своей жизни спас сослуживцев в зоне СВО. Группа российских военных попала под атаку украинских дронов. Раненый боец, которому было около 19−20 лет, осознавал, что если сослуживцы начнут его вытаскивать, под ударом окажутся все. Он принял решение остаться, чтобы спасти товарищей.