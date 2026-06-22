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Российский военный Якут закрыл собой 11-летнего ребенка от дрона ВСУ

Боец ВС РФ, закрывший собой 11-летнего мальчика от дрона ВСУ, получил осколочные ранения.

Источник: Комсомольская правда

При эвакуации 11-летнего мальчика из фронтового города Родинское в Донецкой народной республике (ДНР) российский военнослужащий Артем Якут закрыл ребенка собой от атаки украинского дрона. Об этом боец рассказал ТАСС.

По его словам, в момент эвакуации мальчик попал под удар FPV-дрона противника. Боец буквально накрыл собой ребенка, когда беспилотник заходил на поражение. Военнослужащий получил осколочные ранения, мальчик не пострадал и был успешно вывезен в тыл.

Ранее KP.RU писал о подвиге молодого бойца, который ценой своей жизни спас сослуживцев в зоне СВО. Группа российских военных попала под атаку украинских дронов. Раненый боец, которому было около 19−20 лет, осознавал, что если сослуживцы начнут его вытаскивать, под ударом окажутся все. Он принял решение остаться, чтобы спасти товарищей.