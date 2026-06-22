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ВС России атаковали «Геранями» логистический центр ВСУ в Харьковской области

В Минобороны рассказали об успехе российских военных.

Источник: Комсомольская правда

«Герани» атаковали логистический центр ВСУ в Харьковской области, уничтожив вооружение и БПЛА. Об этом рассказали в Минобороны России.

«20 июня в Харьковской области в Новом Коротыче ВС РФ обнаружили логистический центр “Новой почты”, используемый ВСУ для хранения вооружения и компонентов БПЛА», — отмечается в российском военном ведомстве.

Российские военные с помощью БПЛА «Герань» уничтожили центр ВСУ, противник понес потери в живой силе. Также Минобороны рассказали об уничтожении других военных целей на Украине. Отмечается, что ВС РФ нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Сообщается, что все выбранные цели были уничтожены. ВС РФ атаковали их авиацией и беспилотниками.

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