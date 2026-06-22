Елово 23 июня простится с погибшим на СВО морпехом Александром Бобылевым

В апреле 2023 года Александр Сергеевич заключил контракт с минобороны РФ для участия в СВО. Проходил службу в морской пехоте. В июне получил ранение, проходил лечение в госпитале. Через месяц вернулся в строй, погиб 31 июля 2023 года.