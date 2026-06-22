Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 70 БПЛА сбито на подлете к Москве, заявил Собянин

Силы ПВО Минобороны РФ отразили массированную атаку беспилотников на Москву. Специалисты ПВО последовательно уничтожали группы БПЛА численностью от одного до 13 аппаратов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице. О ликвидации 74 дронов в течение ночи и утренних часов сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Специалисты ПВО последовательно обнаруживали и уничтожали группы БПЛА численностью от одного до 13 аппаратов.

На местах падения обломков сбитых беспилотников оперативно начали работу специалисты экстренных и оперативных служб.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше