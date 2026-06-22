Более 70 БПЛА сбито на подлете к Москве, заявил Собянин

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице. О ликвидации 74 дронов в течение ночи и утренних часов сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Специалисты ПВО последовательно обнаруживали и уничтожали группы БПЛА численностью от одного до 13 аппаратов.
На местах падения обломков сбитых беспилотников оперативно начали работу специалисты экстренных и оперативных служб.
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