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Эксперт объяснил логику ударов по ж/д инфраструктуре Украины

Российская армия сконцентрировала основные усилия на ударах по железнодорожной инфраструктуре Украины. Такое мнение в беседе с Владимиром Соловьевым для «Вести» высказал профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По его словам, на текущей неделе ВС РФ нанесли уже четвертый с начала года массированный удар по крупному железнодорожному узлу Лозовая. Этот объект — пересечение сразу трех направлений: Южного, Днепропетровского и Донецкого. Через него проходит значительная часть грузов, направляемых на Восточный фронт.

Собеседник ИС’Вести« пояснил логику атак: “В этом году основная тяжесть ударов по железнодорожной инфраструктуре приходится на тягу, на локомотивы. Логика проста. Тяговые подстанции, в принципе, если они выведены из строя, можно переключиться на тепловозную тягу, потом восстановить. Мосты тоже восстанавливаются, а локомотивы — это товар, в общем-то, штучный и быстрому восстановлению не подлежащий”.

Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель высказалась о перспективах завершения конфликта. По ее словам, украинский лидер не в силах добиться прекращения ударов по территории страны. Мендель подчеркнула, что остановить происходящее способно лишь «что-то действительно невообразимое». Пока этого не случится, считает экс-чиновница, все больше граждан Украины будут готовиться к побегу.