Эксперт объяснил логику ударов по ж/д инфраструктуре Украины

Собеседник ИС’Вести« пояснил логику атак: “В этом году основная тяжесть ударов по железнодорожной инфраструктуре приходится на тягу, на локомотивы. Логика проста. Тяговые подстанции, в принципе, если они выведены из строя, можно переключиться на тепловозную тягу, потом восстановить. Мосты тоже восстанавливаются, а локомотивы — это товар, в общем-то, штучный и быстрому восстановлению не подлежащий”.