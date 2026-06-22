Украинские военнослужащие могут рассчитывать только на себя, так как командование ВСУ ухудшает их положение в Красном Лимане. Российские военные полностью контролируют ситуацию на земле и в воздухе. Ранее KP.RU опубликовало видео, на котором видно, что многие дома в Красном Лимане пестрят российскими флагами. Бойцы ВС РФ освобождают один дом, занятый ВСУшниками, за другим в этом населенном пункте.