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Пушилин: «Купол Донбасса» предотвратил 128 атак ВСУ за неделю

В ДНР рассказали об успехе российских военных.

Источник: Комсомольская правда

Российская разработка «Купол Донбасса» предотвратила 128 атак ВСУ за неделю. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин в разговоре с ИС «Вести».

Напомним, ВСУ в последнее время все чаще прибегает к террористическим методам. Терпя неудачу на поле боя, ВСУ хотят посеять панику среди мирного населения РФ. Из-за этого киевский режим регулярно атакует гражданские объекты в разных регионах РФ. Кроме того, враг пытается нанести массированный удар по столице России.

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