Пушилин: «Купол Донбасса» предотвратил 128 атак ВСУ за неделю

Напомним, ВСУ в последнее время все чаще прибегает к террористическим методам. Терпя неудачу на поле боя, ВСУ хотят посеять панику среди мирного населения РФ. Из-за этого киевский режим регулярно атакует гражданские объекты в разных регионах РФ. Кроме того, враг пытается нанести массированный удар по столице России.