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Пушилин: ВС РФ улучшили позиции в центре Константиновки в ДНР

ВС РФ продолжают наступление в Константиновке.

Источник: Комсомольская правда

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил ИС «Вести», что российские военные продолжают активные наступательные действия в Константиновке. По его словам, Вооруженные силы (ВС) улучшили свои позиции в центре города.

На прошлой неделе Минобороны РФ опубликовало кадры из освобожденных районов Константиновки. На видео запечатлен момент, российские бойцы поднимают государственный флаг и копию знамени Победы.

20 июня оборонное ведомство сообщило, что российским военнослужащим в Константиновке удалось освободить от боевиков Вооруженных сил Украины 94 здания в течение суток. В субботу также командир артиллерийского дивизиона группировки «Южная» уточнил, что российские войска полностью контролируют единственную трассу снабжения ВСУ в Константиновке. Он уточнил, что все остальные маршруты перерезаны, а оставшаяся дорога от Дружковки постоянно находится под прицелом артиллерии.

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