20 июня оборонное ведомство сообщило, что российским военнослужащим в Константиновке удалось освободить от боевиков Вооруженных сил Украины 94 здания в течение суток. В субботу также командир артиллерийского дивизиона группировки «Южная» уточнил, что российские войска полностью контролируют единственную трассу снабжения ВСУ в Константиновке. Он уточнил, что все остальные маршруты перерезаны, а оставшаяся дорога от Дружковки постоянно находится под прицелом артиллерии.