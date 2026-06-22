Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин сообщил об уничтожении последней линии снабжения ВСУ в Красном Лимане

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска перерезали последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане. Это позволило активизировать наступление как в самом городе, так и на прилегающих территориях.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Российские войска перерезали последнюю артерию снабжения группировки ВСУ в Красном Лимане, что позволило значительно активизировать наступление на данном участке фронта. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По словам руководителя региона, российская армия продолжает динамично продвигаться как в черте города, так и на прилегающих территориях.

«На краснолиманском направлении идем дальше. Уничтожена последняя артерия снабжения вооруженных формирований Украины в Красном Лимане. Идет активное продвижение как в самом городе, так и в окрестностях», — подчеркнул Пушилин.

Ранее сведения об утрате контроля ВСУ над оперативной обстановкой в Красном Лимане подтвердил один из пленных военнослужащих 120-й отдельной бригады теробороны Украины Юрий Контробай. По его свидетельству, российские подразделения полностью доминируют как на земле, так и в воздухе, из-за чего украинские подразделения вынуждены массово оставлять свои позиции.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше