Пушилин сообщил об уничтожении последней линии снабжения ВСУ в Красном Лимане

Ранее сведения об утрате контроля ВСУ над оперативной обстановкой в Красном Лимане подтвердил один из пленных военнослужащих 120-й отдельной бригады теробороны Украины Юрий Контробай. По его свидетельству, российские подразделения полностью доминируют как на земле, так и в воздухе, из-за чего украинские подразделения вынуждены массово оставлять свои позиции.