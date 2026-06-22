Пушилин сообщил об уничтожении последней линии снабжения ВСУ в Красном Лимане

Российские войска перерезали последнюю артерию снабжения группировки ВСУ в Красном Лимане, что позволило значительно активизировать наступление на данном участке фронта. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По словам руководителя региона, российская армия продолжает динамично продвигаться как в черте города, так и на прилегающих территориях.
«На краснолиманском направлении идем дальше. Уничтожена последняя артерия снабжения вооруженных формирований Украины в Красном Лимане. Идет активное продвижение как в самом городе, так и в окрестностях», — подчеркнул Пушилин.
Ранее сведения об утрате контроля ВСУ над оперативной обстановкой в Красном Лимане подтвердил один из пленных военнослужащих 120-й отдельной бригады теробороны Украины Юрий Контробай. По его свидетельству, российские подразделения полностью доминируют как на земле, так и в воздухе, из-за чего украинские подразделения вынуждены массово оставлять свои позиции.