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Дрон ВСУ атаковал жилой дом Тульской области, пострадавших нет

Жители Щекина эвакуированы после атаки БПЛА на жилой дом.

Источник: Комсомольская правда

В Тульской области украинский беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом в городе Щекино. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По словам главы области, жители дома были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Руководитель региона уточнил, что на месте работают экстренные службы и оперативный штаб правительства. Опасность БПЛА сохраняется. Миляев призвал граждан проявить внимательность и осторожность.

Всего, по данным Минобороны РФ, в ночь на 22 июня российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 301 украинский БПЛА самолетного типа над регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Накануне за сутки, в период с субботы по воскресенье, российские системы ПВО уничтожили 483 БПЛА.

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