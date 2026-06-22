Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак ответила на обвинения в том, что орден Белого орла, отобранный у главаря киевского режима Владимира Зеленского, также имели диктатор Бенито Муссолини и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Она в своем аккаунте соцсети X объяснила, почему награду отобрали у обиженного Зеленского, а у Муссолини и Шредера нет.