Над частью Славянско-Краматорской агломерации установили огневой контроль

Минобороны ранее сообщило, что украинские власти начали принудительно вывозить семьи с детьми до 17 лет из Краматорска. Ведомство пояснило, что масштаб и срочность эвакуации заводов из этого города, а также из Дружковки и Славянска свидетельствует о подготовке Киева к утрате агломерации.