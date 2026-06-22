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Над частью Славянско-Краматорской агломерации установили огневой контроль

ВС РФ установили огневой контроль над частью Славянско-Краматорской агломерации.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 22 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под огневой контроль часть Славянско-Краматорской агломерации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Наши подразделения имеют все перспективы для освобождения Славянско-Краматорской агломерации. Потому что огневой контроль над значительной частью агломерации теперь установлен», — сказал он в интервью ИС «Вести».

Речь идет об одном из ключевых элементов обороны ВСУ, объединяющем Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Там находятся логистические центры, где сходятся основные автомобильные и железнодорожные маршруты.

Потеря этого укрепрайона нарушит систему снабжения группировки противника в Донбассе и позволит российской армии установить контроль над всей территорией ДНР.

Минобороны ранее сообщило, что украинские власти начали принудительно вывозить семьи с детьми до 17 лет из Краматорска. Ведомство пояснило, что масштаб и срочность эвакуации заводов из этого города, а также из Дружковки и Славянска свидетельствует о подготовке Киева к утрате агломерации.

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