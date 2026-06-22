Кадры уничтожения топливного хаба ВСУ в Днепропетровской области. Видео

Российские военные с помощью беспилотников нанесли серию точных ударов по складу горюче-смазочных материалов в Днепропетровской области, который использовался для заправки техники ВСУ. Видеозапись поражения объекта опубликовал военный корреспондент Александр Коц.
Согласно данным военкора, удары с использованием БПЛА «Герань-2» и модифицированного варианта «Герань-2 Сикер» были нанесены по топливному хабу в районе населенного пункта Губиниха.
Новая версия дрона значительно отличается от базовых моделей. Благодаря современным электронно-оптическим системам устройство способно обнаруживать и распознавать цель вплоть до момента столкновения, что позволяет оператору корректировать полет и достигать максимальной точности.
«“Сикер” снова показал, что “Герань” давно перестала быть просто “летающим будильником” — теперь она видит цель до последней секунды и бьет туда, куда наводит оператор», — отметил журналист.