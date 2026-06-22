Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадры уничтожения топливного хаба ВСУ в Днепропетровской области. Видео

В районе населенного пункта Губиниха был атакован топливный хаб ВСУ. Удары наносились с использованием БПЛА «Герань-2 Сикер», который оснащен современными электронно-оптическими системами. Это позволяет устройству видеть цель до момента столкновения и корректировать полет.

Авторы и эксперты
Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские военные с помощью беспилотников нанесли серию точных ударов по складу горюче-смазочных материалов в Днепропетровской области, который использовался для заправки техники ВСУ. Видеозапись поражения объекта опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

Согласно данным военкора, удары с использованием БПЛА «Герань-2» и модифицированного варианта «Герань-2 Сикер» были нанесены по топливному хабу в районе населенного пункта Губиниха.

Новая версия дрона значительно отличается от базовых моделей. Благодаря современным электронно-оптическим системам устройство способно обнаруживать и распознавать цель вплоть до момента столкновения, что позволяет оператору корректировать полет и достигать максимальной точности.

«“Сикер” снова показал, что “Герань” давно перестала быть просто “летающим будильником” — теперь она видит цель до последней секунды и бьет туда, куда наводит оператор», — отметил журналист.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше