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Ракетная опасность объявлена в Краснодарском крае

На территории Кубани существует угроза падения ракет.

На территории Краснодарского края объявлена ракетная опасность. Об этом жителей и гостей региона предупредили в 11:10 22 июня.

«Существует угроза падения ракет», — говорится в сообщении регионального министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Рекомендации населению:

— Находясь в здании: отойдите от окон, переместитесь в защищённое помещение — подвал, заглубленное помещение или защитное сооружение.

— На улице: укройтесь в ближайшем защитном сооружении либо в естественных складках местности.

— В транспорте: остановитесь, покиньте транспортное средство и укройтесь в безопасном месте (защитное сооружение или складки местности).

При обнаружении обломков ракет не приближайтесь к ним — немедленно сообщите по телефону 112.

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