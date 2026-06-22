В детсадах Самары детей увели в укрытия из-за ракетной опасности

Днем 22 июня в Самарской области объявили ракетную опасность. Из-за этого в регионе включили сирены. Особые меры предосторожности предпринимают в детских садах, где сейчас находится много воспитанников.
«Дети, которые на данный момент находятся в детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия», — написал в своем канале в МАКС глава Самары Иван Носков.
Он призвал родителей следить за актуальной информацией в родительских чатах своих детсадов.
Из-за ракетной опасности в Самаре приостановили работу наземного общественного транспорта, вход в метро — открыт.
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