ВС России дронами уничтожают цели ВСУ в 15 километрах от Красного Лимана

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. ВС РФ беспилотниками уничтожают цели ВСУ в 15 километрах от Красного Лимана, сообщил начальник войск беспилотных систем 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Ждан.
«Сейчас от Красного Лимана мы уходим вглубь еще около 15 километров, так как совершенствуем оборудование как радиодронов, так и научились мотать оптику… Цели вскрываются и уничтожаются», — сказал он.
По его словам, российские военные заранее намечают цели, по которым будут наносить удары в случае подходящих погодных условий.
«Когда позволяют погодные условия, сразу уже есть у нас намеченные цели, примерно мы уже знаем, где и как враг располагается и куда будем наносить удары», — добавил Ждан.