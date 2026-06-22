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ВС России дронами уничтожают цели ВСУ в 15 километрах от Красного Лимана

Ждан: ВС РФ дронами уничтожают цели ВСУ в 15 километрах от Красного Лимана.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. ВС РФ беспилотниками уничтожают цели ВСУ в 15 километрах от Красного Лимана, сообщил начальник войск беспилотных систем 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Ждан.

«Сейчас от Красного Лимана мы уходим вглубь еще около 15 километров, так как совершенствуем оборудование как радиодронов, так и научились мотать оптику… Цели вскрываются и уничтожаются», — сказал он.

По его словам, российские военные заранее намечают цели, по которым будут наносить удары в случае подходящих погодных условий.

«Когда позволяют погодные условия, сразу уже есть у нас намеченные цели, примерно мы уже знаем, где и как враг располагается и куда будем наносить удары», — добавил Ждан.